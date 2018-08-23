Доработка шаблона на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки173 просмотра

Будет переноситься сайт на WP, необходимо добавить нужный функционал по списку и сделать сайт под ключ.

Вкратце:

- удобный каталог товаров;

- калькулятор для просчета стоимости оборудования;

- форму обратной связи;

- форму/заявку для более детального просчета оборудования и тд.

Более полный список работ, примеры и шаблон сайта обсудим индивидуально.

WordPress
7 лет назад
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров