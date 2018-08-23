Добрый день! Необходимо сделать следующие доработки для WordPress: Стоит плагин Learnpress 1) в разделе "Заказы" нужно вывести переключатель для установки статуса заказа для нескольких выбранных заказов (см скрин) - чтобы ...
Доработка шаблона на WP
Будет переноситься сайт на WP, необходимо добавить нужный функционал по списку и сделать сайт под ключ.
Вкратце:
- удобный каталог товаров;
- калькулятор для просчета стоимости оборудования;
- форму обратной связи;
- форму/заявку для более детального просчета оборудования и тд.
Более полный список работ, примеры и шаблон сайта обсудим индивидуально.
Заявки фрилансеров
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