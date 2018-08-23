Здравствуйте. Необходима двусторонняя интеграция 1-с с сайтом на opencart. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Бухгалтерия для Беларуси. Редакция 1.6 (1.6.73.5) Файловая система (без SQL server развлекаемся) Конфигурация 1С Минск.
Перенести сайт на cms Drupal
Надо перенести сайт zig-zag.org (реализован на yii) на cms drupal (можно предложить свои варианты по cms).
Жду сроки и стоимость.
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