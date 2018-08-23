Перенести сайт на cms Drupal

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Надо перенести сайт zig-zag.org (реализован на yii) на cms drupal (можно предложить свои варианты по cms).

Жду сроки и стоимость.

DrupalYii
7 лет назад
zigzag2018
Дмитрий 
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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