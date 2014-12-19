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Основное направления работы – создание и управление контекстной рекламой и создание коммерческих предложений.
Также делаю юзабилити и коммерческие аудиты сайтов (ведь конверсия вашего сайта во многом зависит от качества коммерческой составляющей и удобства сайта).
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Google Ads
Евгений отличный исполнитель! Задачу закрыли в тот же день, все хорошо.
Ответный отзыв
Проект прошел успешно. Четкие задачи. Быстрая оплата.
$33
10 баллов
10 лет назад
Google Ads
Евгений - прекрасный специалист, быстро выполнил задачи, поработали дополнительно по другим проектам. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Александром было все четко и по делу. Работать с ним легко. Оплата вовремя. Что еще нужно фрилансеру?)
Контекстная реклама
2 отзыва
$30/час
от $200от 30 дней
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