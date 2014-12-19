shalagin

Евгений Шалагин shalagin

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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Основное направления работы – создание и управление контекстной рекламой и создание коммерческих предложений.

Также делаю юзабилити и коммерческие аудиты сайтов (ведь конверсия вашего сайта во многом зависит от качества коммерческой составляющей и удобства сайта).

Отзывы заказчиков

voice-msk
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Создать Excel/CSV для загрузки в AdWords из имеющихся кампаний в Я.Д
Google Ads
Евгений отличный исполнитель! Задачу закрыли в тот же день, все хорошо.
Проект прошел успешно. Четкие задачи. Быстрая оплата.
Ответный отзыв
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$33
10 баллов
10 лет назад
Скопировать кампанию из ЯД в GA, с донастройкой.
Google Ads
Евгений - прекрасный специалист, быстро выполнил задачи, поработали дополнительно по другим проектам. Рекомендую.
С Александром было все четко и по делу. Работать с ним легко. Оплата вовремя. Что еще нужно фрилансеру?)
Ответный отзыв
Контекстная реклама
2 отзыва
$30/час
от $200от 30 дней
#59