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Основное направления работы – создание и управление контекстной рекламой и создание коммерческих предложений.

Также делаю юзабилити и коммерческие аудиты сайтов (ведь конверсия вашего сайта во многом зависит от качества коммерческой составляющей и удобства сайта).