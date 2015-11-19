Создать Excel/CSV для загрузки в AdWords из имеющихся кампаний в Я.Д

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Задача для SEM-специалистов, которые имеют значительный опыт работы с интернет-магазинами.

1) Имеются кампании в Яндекс.Директ, есть универсальный Excel-файл с категориями, фразами, ссылками и т.п.

Нужно из этого сделать Excel/CSV для загрузки в AdWords.

2) Сделать аудит существующих кампаний

8 лет назад
voice-msk
Алексей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
shalagin
40 летСША
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$15
1 день
Евгений отличный исполнитель! Задачу закрыли в тот же день, все хорошо.
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