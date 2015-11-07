Контекстная реклама для оптового Интернет-магазина

Контекстная рекламаЗакрыт11 заявок218 просмотров
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Нужно настроить контекстную рекламу на оптовый интернет-магазин женской одежды. Сайт http://fantosh-opt.ru/

Нужно настроить:

Яндекс.Директ, Google Adwords, Рся/КМС, Ретаргетинг/Ремаркетинг.

Интересует стоимость, ваши кейсы работы с интернет-магазинами. И чтобы в кейсах была статистика и стоимость достижения цели.

8 лет назад
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад