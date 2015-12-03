Настройка контекстной рекламы direct, adwords

Нужно помощь в создание трекинговой ссылке в яндекс директе. https://yandex.ru/support/direct/mobile/mobile-apps-tracking-url.xml
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима деятельный помощь в настройке контекстной рекламы
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