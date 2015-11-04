Ищу специалиста по Яндекс.Директу, фрилансера, не студию

Для начала для одного проекта, в дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Первая задача - настроить Директ для интернет-магазина светильников.

Уже есть майнд-карта и семантическое ядро. Нужно сделать рекламу на поиске, в РСЯ, в Яндекс.Маркете. Отключаться товары не будут, что упрощает работу.

Требования к кандидату:

- Опыт работы с Яндекс.Директом от двух лет

- Владение фотошопом для создания картинок для РСЯ

- Опыт работы в РСЯ, на поиске и Яндекс.Маркете

Тестовое задание:

1. Посмотреть видео с примером настройки: https://www.youtube.com/watch?v=zDM8G_ahQ9Q и написать, что можно сделать лучше, что вы делаете иначе. И почему?

2. Защитить свой самый успешный проект.

3. Рассказать об опыте работы в РСЯ.

4. Привести пример нестандартных решений из практики, если такие были.

Оплата достойная - достойному кандидату, обсуждаем на собеседовании.

Собеседование по тестовому заданию проводим по скайпу

Добавляйтесь и пишите, что вы на собеседование по Яндекс.Директу.