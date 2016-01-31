Создать рекламную кампанию на Директе

Задача: настроить конверсии по целям в Яндекс-метрике и Гугл Аналитике. Цель - отследить конверсию регистраций клиентов на основных страницах. Берем три страницы, для которых отслеживаем конверсию. На страницах есть по две формы захвата. Сделать задачу нужно оперативно и ...