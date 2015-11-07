Рекламная кампания для сайта

Рекомендую. - Вежливый штат сотрудников; - Цены не высокая, не в ущерб качеству; - Срок реализации был день в день сроку озвученному, и меня еще искали по всем каналам, чтобы предоставить ответ; - Предоставили бесплатный аудит и рекомендации по Сайту, причем предложили сами. Результатом довольна.