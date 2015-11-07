Рекламная кампания для сайта

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords Сайт http://macstyle.kiev.ua ключевые слова готовил год назад возможно нужно пересмотреть обязательно разбивка на группы по ключевым словам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт http://multikubik.ru/
Требуется для него рекламная компания - цели - повышение продаж.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт8 лет назад
1.) Создание рекламной компании для сайта http://x-host.name на всевозможных площадках, для быстрого привлечения качественных клиентов. 2.)Поднятие рейтинга в поисковых системахКонтекстная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: настроить конверсии по целям в Яндекс-метрике и Гугл Аналитике. Цель - отследить конверсию регистраций клиентов на основных страницах. Берем три страницы, для которых отслеживаем конверсию. На страницах есть по две формы захвата. Сделать задачу нужно оперативно и ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Нужен маркетолог для настройки небольшой рекламной кампании (5 товаров) с использованием Google и Bing merchant/shopping. Работаю только с профессионалами.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Рекламная компания ЯД. 2000 объявлений из НЧ, горячих ключевиков. Сбор в ручную. Буду проверятьКонтекстная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Создание и настройка рекламной кампании в Директ и AdwordsКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу креативного таргетолога, который может создавать объявления с высоким CTRТематика: туризмЗадача: привлекать клиентов, которые хотят ехать отдыхать. Необходимо вести одновременно 10-12 кампаний (по разным странам и направлениям отдыха)Начну работу с тестовой кампании по 1 направлениюЕсли Вы можете обеспечить высокий CTR и низкую стоимость перехода, то пишите!Приоритет отдаю исполнителям с опытом в туризмеКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить настройку и дальнейшее сопровождение рекламной компании Google AdWords.Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Тематика Оптовая продажа пиротехники и фейерверковКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется рекламная кампания клиники. Порядка 200 объявлений разных типов услуг. Пластическая хирургия, стоматология, урология и т.д. Требуется 1. Запустить новую услугу - оторингология 2. Внести правки во всю рекламную кампанию, чтобы улучшить показатели 3. Настроить сервис работы со ставками. 4. Делать ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт8 лет назад