Рекламная кампания для сайта

Контекстная рекламаЗавершен11 заявок199 просмотров
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Добрый день.

Есть сайт http://multikubik.ru/

Требуется для него рекламная компания - цели - повышение продаж. 

8 лет назад
shokeri
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
4 дня
Рекомендую. - Вежливый штат сотрудников; - Цены не высокая, не в ущерб качеству; - Срок реализации был день в день сроку озвученному, и меня еще искали по всем каналам, чтобы предоставить ответ; - Предоставили бесплатный аудит и рекомендации по Сайту, причем предложили сами. Результатом довольна.
Оплата точно в срок, никаких проблем в работе не возникло. Рекомендую.