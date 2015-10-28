Создание и настройка рекламной кампании в Директ и Adwords 

Настройка Директа и Adwords сделана качественно, немного задержались по срокам, но только из за большого ассортимента товаров нашего интернет-магазина, работаем почти полгода - нареканий нет, всегда ответственно подходит к решению вопросов, всегда может объяснить свои действия и порекомендовать более эффективное решение, всегда можно легко обратиться за консультацией - объяснит быстро и доходчиво. Понимает цели и задачи проекта, эффективность РК растет, бюджеты начали потихоньку сокращаться, что не может не радовать, планирую продолжать совместную работу и дальше!