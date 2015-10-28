Создание и настройка рекламной кампании в Директ и Adwords

$150
Контекстная рекламаЗавершен1 заявка122 просмотра
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Создание и настройка рекламной кампании в Директ и Adwords 

8 лет назад
Meggy734
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$150
4 дня
Настройка Директа и Adwords сделана качественно, немного задержались по срокам, но только из за большого ассортимента товаров нашего интернет-магазина, работаем почти полгода - нареканий нет, всегда ответственно подходит к решению вопросов, всегда может объяснить свои действия и порекомендовать более эффективное решение, всегда можно легко обратиться за консультацией - объяснит быстро и доходчиво. Понимает цели и задачи проекта, эффективность РК растет, бюджеты начали потихоньку сокращаться, что не может не радовать, планирую продолжать совместную работу и дальше!
Спасибо! Рад сотрудничеству