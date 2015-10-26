Настроить конверии в Яндекс.Метрике и Гугл Аналитике.

Здравствуйте, Нужен маркетолог для настройки небольшой рекламной кампании (5 товаров) с использованием Google и Bing merchant/shopping. Работаю только с профессионалами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: настроить конверсии по целям в Яндекс-метрике и Гугл Аналитике.
Цель - отследить конверсию регистраций клиентов на основных страницах.
Берем три страницы, для которых отслеживаем конверсию.
На страницах есть по две формы захвата.
Сделать задачу нужно оперативно и за минимальные деньги.
Требуется
опыт настройки Яндекс.Метрики и Гугл Аналитики.
Желательно иметь опыт по SEO, оптимизации и продвижению веб-сайтов.
При позитивном результате
в дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.
Отправляя письмо сразу пишите стоимость работы.
Спасибо!
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