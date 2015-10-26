Настроить конверии в Яндекс.Метрике и Гугл Аналитике.

Задача: настроить конверсии по целям в Яндекс-метрике и Гугл Аналитике.

Цель - отследить конверсию регистраций клиентов на основных страницах.

Берем три страницы, для которых отслеживаем конверсию.

На страницах есть по две формы захвата.

Сделать задачу нужно оперативно и за минимальные деньги.

Требуется

опыт настройки Яндекс.Метрики и Гугл Аналитики.

Желательно иметь опыт по SEO, оптимизации и продвижению веб-сайтов.

При позитивном результате

в дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.

Отправляя письмо сразу пишите стоимость работы.

Спасибо!