1.) Создание рекламной компании для сайта http://x-host.name на всевозможных площадках, для быстрого привлечения качественных клиентов. 2.)Поднятие рейтинга в поисковых системах
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords
ключевые слова готовил год назад возможно нужно пересмотреть
обязательно разбивка на группы по ключевым словам
- Похожие заказы
- Контекстная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: настроить конверсии по целям в Яндекс-метрике и Гугл Аналитике. Цель - отследить конверсию регистраций клиентов на основных страницах. Берем три страницы, для которых отслеживаем конверсию. На страницах есть по две формы захвата. Сделать задачу нужно оперативно и ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Нужен маркетолог для настройки небольшой рекламной кампании (5 товаров) с использованием Google и Bing merchant/shopping. Работаю только с профессионалами.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Рекламная компания ЯД. 2000 объявлений из НЧ, горячих ключевиков. Сбор в ручную. Буду проверятьКонтекстная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Создание и настройка рекламной кампании в Директ и AdwordsКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу креативного таргетолога, который может создавать объявления с высоким CTRТематика: туризмЗадача: привлекать клиентов, которые хотят ехать отдыхать. Необходимо вести одновременно 10-12 кампаний (по разным странам и направлениям отдыха)Начну работу с тестовой кампании по 1 направлениюЕсли Вы можете обеспечить высокий CTR и низкую стоимость перехода, то пишите!Приоритет отдаю исполнителям с опытом в туризмеКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить настройку и дальнейшее сопровождение рекламной компании Google AdWords.Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Тематика Оптовая продажа пиротехники и фейерверковКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется рекламная кампания клиники. Порядка 200 объявлений разных типов услуг. Пластическая хирургия, стоматология, урология и т.д. Требуется 1. Запустить новую услугу - оторингология 2. Внести правки во всю рекламную кампанию, чтобы улучшить показатели 3. Настроить сервис работы со ставками. 4. Делать ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется составить обширную рекламную кампанию для яндекс директ. По всему классическому перечню услуг - от установки windows до восстановления данных и ремонта ноутбуков. Ключевых слов, предполагаю, будет около 10-15к, может больше. Сбор семантики, составление объявлений, минусовка - все ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад