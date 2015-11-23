Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт16 заявок320 просмотров
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Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords

Сайт http://macstyle.kiev.ua

ключевые слова готовил год назад возможно нужно пересмотреть

обязательно разбивка на группы по ключевым словам

8 лет назад
lokrus
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
8 лет назад
$200
7 дней
Хорошо
Отличный заказчик, рекомендую.