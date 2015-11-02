Продвижение проекта для иммигрирующих из России

Проект для иммигрирующих из России содержит социальную сеть, доски объявлений по продаже/аренде недвижимости и поиску работы/сотрудников. Добавление информации о компаниях и истории города, либо магазине/человеке и т.д.

Требуется искать людей для размещения объявлений, общения в социальной сети, добавление информации и прочего.