Продвижение проекта для иммигрирующих из России

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Проект для иммигрирующих из России содержит социальную сеть, доски объявлений по продаже/аренде недвижимости и поиску работы/сотрудников. Добавление информации о компаниях и истории города, либо магазине/человеке и т.д.

Требуется искать людей для размещения объявлений, общения в социальной сети, добавление информации и прочего.

8 лет назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
14 дней назад