Настройка Яндекс Директ и Google Adwords и ведение

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords Сайт http://macstyle.kiev.ua ключевые слова готовил год назад возможно нужно пересмотреть обязательно разбивка на группы по ключевым словам
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Интернет магазин, тематика сотовые телефоны. ГЕО - Москва и МО.
Ассортимент - около 100 моделей.
Наше преимущество - низкие цены. ТОП 1-5 на всех прайс площадках.
Необходима цена до 400 р. за лид.
Бюджет на РК на первый месяц 200к руб., при достижении нужного CPO бюджет до 1М.
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