Настройка Яндекс Директ и Google Adwords и ведение

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Интернет магазин, тематика сотовые телефоны. ГЕО - Москва и МО. 

Ассортимент - около 100 моделей.

Наше преимущество - низкие цены. ТОП 1-5 на всех прайс площадках.

Необходима цена до 400 р. за лид.

Бюджет на РК на первый месяц 200к руб., при достижении нужного CPO бюджет до 1М.

Только профи пожалуйста.

8 лет назад
comp03com
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад