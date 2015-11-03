Требуется лить трафик на лендинг

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords Сайт http://macstyle.kiev.ua ключевые слова готовил год назад возможно нужно пересмотреть обязательно разбивка на группы по ключевым словам
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требуется ответственный человек с качественным трафиком на тематику духи с феромонами с оплатой за оплаченный заказ покупателем. Лендинг хорошего уровня. Тестовый месяц будет скоро запущен.
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