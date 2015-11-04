Необходима РК по Яндекс Директу

Добрый день!

Необходима эффективная РК по Яндекс Директу для лэндинга по продаже франшиз.

Бюджет сначала 20 000 р/мес, потом возможно увеличение до 100 000 р/мес в зависимости от эффективности этой РК, качества и итоговой стоимости приходящих лидов.

От вас - составление СЯ (предоставляю основные наши запросы + конкурентов), создание РК.

Жду предложений. Необходим качественный и опытный директолог!