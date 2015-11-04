Настройка РК Директ и Adwords

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Требуется настройка и ведение кампаний Директ и Adwords для зоомагазина, от ваш нужно:

Полное погружение в проект;

Использование доп. сервисов для сбора СЯ;

Уметь класcтеризировать запросы, а не кидать все на 1-10 страниц;

Оперативность.

Настройка РСЯ (не просто скопировать основную кампанию и добавить картинки);

Настройка ретаргетинга.

Ищу человека с опытом ведения больших кампаний для ИМ.

8 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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