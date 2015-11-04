Настройка РК Директ и Adwords

Для начала для одного проекта, в дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Первая задача - настроить Директ для интернет-магазина светильников. Уже есть майнд-карта и семантическое ядро. Нужно сделать рекламу на поиске, в РСЯ, в Яндекс.Маркете. Отключаться товары не будут, что упрощает работу. [b] Требования к кандидату[/b]: - Опыт работы с Яндекс.Директом от двух лет - Владение фотошопом для создания картинок для РСЯ - Опыт работы в РСЯ, на поиске и Яндекс.Маркете [b] Тестовое задание[/b]: 1. Посмотреть видео с примером настройки: https://www.youtube.com/watch?v=zDM8G_ahQ9Q и написать, что можно сделать лучше, что вы делаете иначе. И почему? 2. Защитить свой самый успешный проект. 3. Рассказать об опыте работы в РСЯ. 4. Привести пример нестандартных решений из практики, если такие были. [b] Оплата достойная[/b] - достойному кандидату, обсуждаем на собеседовании. Собеседование по тестовому заданию проводим по скайпу Добавляйтесь и пишите, что вы на собеседование по Яндекс.Директу.