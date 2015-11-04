Ищу специалиста по Google Adwords, фрилансера, не студию

Для начала для одного проекта, в дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Первая задача - настроить Adwords для интернет-магазина светильников.

Уже есть майнд-карта и семантическое ядро. Нужно сделать рекламу на поиске, в КМС. Отключаться товары не будут, что упрощает работу.

Требования к кандидату:

- Опыт работы с Adwords от двух лет

- Опыт работы в КМС с разными видами таргетинга, с динамическим ремаркетингом, с товарным ремаркетингом.

Тестовое задание:

1. Посмотреть видео с примером настройки: https://www.youtube.com/watch?v=26_Z8eDRGnY и написать, что можно сделать лучше, что вы делаете иначе. И почему?

2. Защитить свой самый успешный проект.

3. Рассказать об опыте работы в КМС.

4. Привести пример нестандартных решений из практики, если такие были.

Оплата достойная - достойному кандидату, обсуждаемна собеседовании.

Собеседование по тестовому заданию проводим по скайпу

Добавляйтесь и пишите, что вы на собеседование по Google Adwords.