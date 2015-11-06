Необходима настройка кампании Яндекс Директа для сайта автосалона

Сейчас для сайта tssauto.ru работает кампания, запущенная рекламным агентством. Считаем её неэффективной, ибо крайне низка конверсия пользователей, пришедших с рекламы по сравнению с той же конверсией из поиска и других источников. Основная задача — оптимизировать стоимость обращения клиента, пришедшего с рекламы.

В заявке хочу увидеть ваш опыт работы (кейсы с оценкой эффективность и текстами объявлений) и стоимость часа вашего времени. Итоговый объём работы неизвестен, но проект точно не разовый. Плюсом будет умение работать не только с Директом, но и AdWords и наличие сертификатов с хороших курсов.

Особенности: