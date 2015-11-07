Нужно настроить таргет

Необходимо создать рекламную компанию в Google AdWords при этом[b] чтобы гугл ее не заблокировал[/b]. Тематика сайта спорт инвентарь luchnik.in.ua [b]Рассмотрю [/b]конкретные предложения, которые имеют четкие описания действий и цены[b]. [/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На купонный сайт нужно настроить таргетированную рекламу из Вк.
Ваши предложения?
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