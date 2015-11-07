Нужно настроить таргет

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На купонный сайт нужно настроить таргетированную рекламу из Вк. 

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8 лет назад
anton515
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад