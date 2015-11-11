Vedushiy-nsk.ru

Создать 500 объявлений для карточек товаров вручную с быстрыми ссылками. Ничего придумывать и настраивать не надо, просто копируете и вставляете. Пишите цену за 1 объявление.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
настроить рекламу в директе под сайт и ссылку на сайт - в том виде в котором он сейчас есть.
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