Vedushiy-nsk.ru

Добрый день. Нужно настроить кампанию в adwords на получение максимального количества кликов для сайта объявлений. Тематика широкая. Можно будет сделать максимум возможных объявлений по направлениям, чтобы получить максимум кликов. Таргетинг идет по стране в СНГ, где конкуренции ...