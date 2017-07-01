Добавить раздел в верхнее меню сайта вордпресс и переименовать 1 разде

$2
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки175 просмотров
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добавить раздел в верхнее меню сайта вордпресс и переименовать 1 раздел и  объяснить как это делать. http://www.svoi-dom.in.ua/

6 лет назад
brand-land
Юлия 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
Выбранный исполнитель
dkasper
Ежов 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
Спасибо огромное Дмитрию, сделал работу быстро и качественно. Рекомендую!
Приятно сотрудничать. Оплата вовремя. Рекомендую.