Перенести сайт с хостинга на хостинг

$15
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок162 просмотра
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Необходимо данный сайт http://simtravel.mintflower.md/ru/  перенести полностью на его домен simtravel.md

Работу желательно выполнить сегодня  вечером.  

6 лет назад
mixfightpride
Артур 
31 годМолдова
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
rustvalve
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Ярослав сделал все с полной отдачей и профессионализмом, при переносе возникли трудности, все было решено. Будем работать еще. Рекомендую.
Приятно было работать с Артуром. Четкая задача, сразу предоставил все данные для работы, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству