Исправить проблему с битымы ссылками Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки173 просмотра
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Устранить проблему с битыми ссылками на сайте http://uchieto.ru.

Через программу Xenu видно большое количество не рабочих ссылок типа: http://uchieto.ru/"http:/uchieto.ru/kak-sdelat-metlu-iz-plastikovyx-butylok/" или http://uchieto.ru/"http:////uchieto.ru//kak-sdelat-iz-spichek-domik///"

 Обращаю внимание что стоит неправильное количество слешей (http:/uchieto.ru/ или http:////uchieto.ru//) прилагаю скриншот из Xenu.

WordPress
6 лет назад
nik82
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$15
1 день
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