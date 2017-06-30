Требуются небольшие доработки нескольких сайтов Mod-X

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок123 просмотра
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Требуются небольшие доработки нескольких сайтов на Mod-X 

ТЗ есть. 

Подробности в Скайпе. 

6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад