Добрый день Вот ТЗ https://yadi.sk/d/VHuLOtfM33URfQ
Требуются небольшие доработки нескольких сайтов Mod-X
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются небольшие доработки нескольких сайтов на Mod-X
ТЗ есть.
Подробности в Скайпе.
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