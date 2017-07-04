Работа с Joomla

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка117 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо внести корректировки в существующий сайт на Joomla и немного "допилить" меню.

Подробности в личку.

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Joomla
6 лет назад
Avesha-35
Людмила 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Southerner
Владислав 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$30
2 дня
Владислав отличный специалист, знающий свое дело. Спасибо ему огромное за работу и спасение моего проекта. Рекомендую всем, кому нужна помощь!
Сотрудничеством с Людмилой очень доволен - задачи четкие, оплата моментальная, общение приятное. Всем рекомендую!