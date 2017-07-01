Интеграция AmoCRM+Mailchimp

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки207 просмотров
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Необходимо настроить отправку электронных писем, через сервис MailChimp из CRM системы AmoCRM. При попадании сделки в CRM-системе на определенный этап, необходима отправка 1 письма.

6 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад