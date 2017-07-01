Перенос заказов с opencart 1.5 на 2.3

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки176 просмотров
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Здравствуйте.

Ищу исполнителя с опытом переноса с opencart 1.5.5.1.2 на 2.3.

Нужно перенести только заказы и клиентов. Правок в админке практически не было, она дефолтная. Мне нужно, чтобы перенесли заказы (историю статусов, все поля, способы доставок и т.д.) и зарегистрированных клиентов под ключ. Чтобы никаких ошибок не выскочило при следующей работе, номера заказов присваивались правильно и т.д.

OpenCart
6 лет назад
MyBoardShop
Алексей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад