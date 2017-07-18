Настроить плагин JL No Double для Joomla 3

$5
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки232 просмотра
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Нужно настроить плагин JL No Doubles.

Естьстраница ххх.хх/otsenka/124-otsenka-kvartir.html

Включаю плагин JL No Doubles становится

ххх.хх/otsenka/9-otsenka/124-otsenka-kvartir.html

Нужноисправить чтоб при включении плагина ссылка была ххх.хх/otsenka/124-otsenka-kvartir.html,

а если получится еще и так ххх.хх/otsenka/otsenka-kvartir.html вообще будет

замечательно.

Бюджет: 300 руб.

Оплата:Яндекс деньги.

Joomla
6 лет назад
aeb
38 летРоссия
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4 года назад
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yakyn
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rudnin
35 летУзбекистан
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