Настроить плагин JL No Double для Joomla 3

Необходимо настроить отправку электронных писем, через сервис MailChimp из CRM системы AmoCRM. При попадании сделки в CRM-системе на определенный этап, необходима отправка 1 письма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить плагин JL No Doubles.
Естьстраница ххх.хх/otsenka/124-otsenka-kvartir.html
Включаю плагин JL No Doubles становится
ххх.хх/otsenka/9-otsenka/124-otsenka-kvartir.html
Нужноисправить чтоб при включении плагина ссылка была ххх.хх/otsenka/124-otsenka-kvartir.html,
а если получится еще и так ххх.хх/otsenka/otsenka-kvartir.html вообще будет
замечательно.
Бюджет: 300 руб.
Оплата:Яндекс деньги.
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