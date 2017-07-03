Работы по сайту на JOOMLA 2.5-3.0+ZOO

Переношу сайт с JOOMLA 2.5- на 3.0. Саму миграцию уже провел,что нужно сделать:

- правка всех модулей и плагинов, которые окажутся не совместимы

- адаптация сайта под новый шаблон. Шаблон пример есть, по нему настроить все блоки стандартyыми средствами компонента ZOO. Акцентирую внимание! Стандартными средствами, из админки по большей части.

- перенос сайта на действующий сайт

Предпочтение исполнителю, знакомому с компонентом yootheme ZOO, ИБО ВСЕ РЕАЛИЗОВАНО НА НЕМ и вникать сложновато если не юзал его никогда.