Нужна команда(или специалист) на 10 задач по проекту Wordpress/Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок151 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Отлаженная команда, все задачи будем вести через CRM систему. 

Или опытный специалист который не срывает сроки, если специализируетесь только на одной системе тоже пишите. 

Оплата поэтапно либо в конце

WordPress
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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