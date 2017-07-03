Необходимо настроить отправку электронных писем, через сервис MailChimp из CRM системы AmoCRM. При попадании сделки в CRM-системе на определенный этап, необходима отправка 1 письма.
Нужна команда(или специалист) на 10 задач по проекту Wordpress/Bitrix
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отлаженная команда, все задачи будем вести через CRM систему.
Или опытный специалист который не срывает сроки, если специализируетесь только на одной системе тоже пишите.
Оплата поэтапно либо в конце
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