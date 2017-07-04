Внести правки в сайт на Joomla 2.5

Переношу сайт с JOOMLA 2.5- на 3.0. Саму миграцию уже провел,что нужно сделать: - правка всех модулей и плагинов, которые окажутся не совместимы - адаптация сайта под новый шаблон. Шаблон пример есть, по нему настроить все блоки ...