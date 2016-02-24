Верстка PSD -> Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок277 просмотров

Необходимо сверстать шаблон Wordpress из PSD макета.

Слайдер(калькулятор тарифов) уже реализован на старом шаблоне, нужно только изменить внешний вид.

Верстка обычная, без различных эффектов, которые загружают страницу.

94% посетителей используют ПК, поэтому адаптировать сайт под моб устройства нет необходимости.

Указывайте ваши цены и сроки.

Главная https://drive.google.com/open?id=0B1LbaboMvsayaHlZQnZQaHNzZ0E

Выпадающее меню  https://drive.google.com/open?id=0B1LbaboMvsayTGpicVBlNkNuZk0

Хостинг https://drive.google.com/open?id=0B1LbaboMvsaycEc4SDBRek1vQ1E

WordPress
9 лет назад
Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Выбранный исполнитель

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$40
4 дня
Выполнено в срок. Согласно ТЗ, с первого раза и без ошибок. Цена более чем приемлемая.
Четкая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и посадка на движок сайта из 8 страниц

    $110

    Нужно сверстать сайт из 8 страниц, адаптивная верстка под все браузеры.  Структура сайта: Главная страница, Страница с галереей, 6 типовых страниц с изделиями.  Также нужно прикрутить админку, через которую можно будет менять любой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка личного кабинета

    что есть http://oblax.ru/ (посмотрите личный кабинет тут)http://joxi.ru/n2Y54Nwsj0z882http://joxi.ru/BA0vDkxSBqDQ9mhttp://www.keenthemes.com/preview/metronic/theme/admin_1/index.html че хотим впихнуть То есть мы берем и переносим все и подключаем возможности старого кабинета на новый дизайн ,плюс добавляем тарифы для смены самостоятельно опльзователем. Старая админка на Anjular.js  новая тоже на ...

    OpencartPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка LandingPage

    $25

    Нужна кроссбраузерная вёрстка сайта  5 экранов  Тематика: услуги интернет маркетинга  Бюджет 25 USD  ТЗ и подробности кандидату

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстаный интернет-магазин установить на cms

    Здравствуйте. Сайт уже сверстан и его необходимо натянуть на CMS.  CMS: MODX, WP, Joomla.  Есть небольшие изменения, которые необходимо исправить по ходу работы. Подробное ТЗ и изображения ...

    JoomlaMODXWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен html-макет по аналогии с другим сайтом, немного изменив его

    * Адрес сайта-образца предоставляю в личной переписке с кандидатом * Дизайн будет менять совсем немного. Новый логотип, цвета фонов, кнопок - чтобы не был точной копией образца, смотрелся по-другому * Функционал будет урезаться ...

    CSSHTMLMODX
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка статейного сайта (10 страничек)

    Добрый день. Нужно сверстать сайт, 10 прототипов (верстка очень легкая) превью прикладываю. Шапка, подвал, правая часть везде одинаковая. Желательно до 20 все сдать. Расстояния по макету буду сверять.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать верстку сайта на MODX

    1. Доработать адаптив на главной странице в соответствии с макетом 2. Доработать верстку внутренних страниц в соответствии с макетом (функционал готов, трогать его не нужно!)

    MODX
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад