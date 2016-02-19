Сверстать шаблон инет магазина

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка167 просмотров

Сверстать шаблон инет магазина, подробнее расскажу исполнителю

9 лет назад
ratushev
Олег 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад
$25
1 день
Сверстал быстро и качественно
Спасибо за Олегу за приятное сотрудничество, качественно сложенное ТЗ, всегда на связи, с оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад

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