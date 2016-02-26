Здравствуйте! Есть сайт: http://tula.foxunion.ru/ Нужно исправить косяки согласно ТЗ
Верстка лендинга
Требуется адаптиваня верстка небольшого лендинга, желательно на bootstrap
Бюджет 1500 руб.
Из скриптов нужно сделать:
1. Модалку с формой (имя, телефон)
2. Проверка заполненности этих полей
3. Отправку данных с формы на мыло
4. Слайдер
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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