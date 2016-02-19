Адаптивная верстка. Натянуть на Joomla (Mosets Tree)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок239 просмотров

Добрый день

Требуется адаптивная верстка с последующей натяжкой на Joomla (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание компонента Mosets Tree)

Чистый код! ВАЖНО! Никаких фреймворков, никакого бутстрапа

Подключение только нужных скриптов, которые используются, ни каких огромных файлов

Скрипты и стили должны быть каждый в одном файле, не надо плодить. Один для js, другой для css

Валидность, Кроссбраузерность - Обязательнон соблюдение стандартов! Особенное отношение с ОПЕРЕ МИНИ с ее экономией трафиком! Чтобы даже на ОПЕРЕ МИНИ с ее фишками все выглядело достойно! В противном случае очень большой процент отказов!

SEO-верстка!

Кандидатам прошу показать свою лучшую работу!

BootstrapCSSJavaScriptJoomla
9 лет назад
Monix
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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