Здравствуйте. Необходимо сверстать landing на bootstrap + mobile-версию. Комментарии: 1) Слово "Идефикс" - картинка, под которой идёт описание. Если описание больше, чем на одну строку, идёт ...
Адаптивная верстка. Натянуть на Joomla (Mosets Tree)
Добрый день
Требуется адаптивная верстка с последующей натяжкой на Joomla (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание компонента Mosets Tree)
Чистый код! ВАЖНО! Никаких фреймворков, никакого бутстрапа
Подключение только нужных скриптов, которые используются, ни каких огромных файлов
Скрипты и стили должны быть каждый в одном файле, не надо плодить. Один для js, другой для css
Валидность, Кроссбраузерность - Обязательнон соблюдение стандартов! Особенное отношение с ОПЕРЕ МИНИ с ее экономией трафиком! Чтобы даже на ОПЕРЕ МИНИ с ее фишками все выглядело достойно! В противном случае очень большой процент отказов!
SEO-верстка!
Кандидатам прошу показать свою лучшую работу!
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