Добрый день Требуется адаптивная верстка с последующей натяжкой на Joomla (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание компонента Mosets Tree) Чистый код! ВАЖНО! Никаких фреймворков, никакого бутстрапа Подключение только нужных скриптов, которые используются, ни каких огромных файлов ...
Сверстать landing page
Нужно сверстать лэндинг по psd макету. Ссылка на zip файл макета : http://1drv.ms/1oBXHUW (файл расположен в облаке One Drive). Лэндинг разделен на части. При клике на кнопку меню (меню: "Home", "Features", "Works", "Team", "Contact"), сайт должен прокручиваться до той части, где начался рассказ о ней. Например, когда человек кликнет на кнопку "Works", сайт прокручивается до места где показано портфолио команды Bandi.
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