Сверстать landing page

Нужно сверстать лэндинг по psd макету. Ссылка на zip файл макета : http://1drv.ms/1oBXHUW (файл расположен в облаке One Drive). Лэндинг разделен на части. При клике на кнопку меню (меню: "Home", "Features", "Works", "Team", "Contact"), сайт должен прокручиваться до той части, где начался рассказ о ней. Например, когда человек кликнет на кнопку "Works", сайт прокручивается до места где показано портфолио команды Bandi.

Какая цена и сроки?