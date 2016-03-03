Сверстать landing page

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Завершен34 заявки448 просмотров

Нужно сверстать  лэндинг по psd макету. Ссылка на zip файл макета : http://1drv.ms/1oBXHUW (файл расположен в облаке One Drive).  Лэндинг разделен на части.  При клике на кнопку меню (меню:  "Home", "Features", "Works", "Team", "Contact"), сайт должен прокручиваться до той части, где начался рассказ о ней. Например, когда человек кликнет на кнопку "Works", сайт прокручивается до места где показано портфолио команды Bandi. 

Какая цена и сроки?

9 лет назад
victorkopulets
26 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PATAPOsha
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотно и четко составленное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

PATAPOsha
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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