HTML верстка landingpage

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Завершен2 заявки115 просмотров

Требуется сверстать неадапивный landingpage.

Макеты прилагаются.

HTML
9 лет назад
peculiar
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Буду рад сотрудничеству
хорошо поработали, все в порядке с оплатой, рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад

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