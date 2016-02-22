HTML верстка landingpage

Нужно сверстать лэндинг по psd макету. Ссылка на zip файл макета : http://1drv.ms/1oBXHUW (файл расположен в облаке One Drive). Лэндинг разделен на части. При клике на кнопку меню (меню: "Home", "Features", "Works", "Team", "Contact"), сайт должен прокручиваться ...