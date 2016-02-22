Верстка макета под CMS DLE [overused]

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки132 просмотра

План работы:

- верстка шаблона на основе нового макета, старого шаблона(имеется заготовка) под CMS DLE 10.x

- небольшая корректировка модулей и вывода новостных блоков

Сроки работы: 

- 7-14 дней

Требования:

- верстка шаблона с участием заказчика

- согласование этапов с заказчиком

В прикрепленных файлах указан старый вид шаблона, чтобы примерно оценить сложность работы.

DLE
9 лет назад
NE_on
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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