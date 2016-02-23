stasyc999

Станислав Колчев stasyc999

 
38 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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$25
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Nabster01
Ильяс 
31 годКазахстан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Исправление недочётов в доске объявлений
Станислав отличный заказчик было предоставлено ТЗ обширное и точное. За время выполнения проекта был всегда на связе сразу же давал правки где было не так как задумывалось Станиславом, все доступы были предоставленные по первому требованию. Оплата была произведена сразу же после завершения проекта. Отлично сработались, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ильяс взял мою работу за вполне разумную цену, затем начал править мой сайт принимая во внимание каждый мой каприз. скажу честно придираться я умею)) , но Ильяс без разговоров выслушал всё что мне в голову пришло и где надо поправил мой идей, согласовывая каждое действие со мной. На протяжение всего срока выполнения заказа,Ильяс был на связи . Заказ был сдан раньше времени и в полном соответствий того что я хотел увидеть, что не мало важно для меня как заказчика. вообщем рекомендую Ильяса как ответственного и добросовестного исполнителя, знающего своё дело на все 100% .моя оценка 10 баллов из 10 , надеюсь на долгое сотрудничество)).
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mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
час назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужно перенести дизайн проекта с wix в HTML шаблон
Отличный заказчик, четкая задача, приятный в общении, моментальная оплата. Однозначно рекомендую!
Виталий отличный исполнитель знающий своё дело. Выполнил всё раньше срока и к тому же без единой помарки .качество на высшем уровне . всем рекомендую и сам теперь только с ним работать буду.
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