нужно создать региональную доску объявлений с випами, новостями rss, и т.д. вобщем полноценную. сколько будет стоять?
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
нужно переделать реферальную систему на сайте http://zarabotak-v-internete.ru/ . после настроить скрипт на хостинге цена вопроса 30 долларовВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $28
установил скрипт доски объявлений и обнаружил , что не всё коректно работает . во первых не работает пополнение личного счёта через вебмани и картами оплаты . второе это то самое поднятие объявления или выделение цветом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $6
нужно перенести дизайн проекта с wix в HTML шаблон , левый блок кнопок с категориями должен выдвигаться в низ как под категорий. цвет должен остаться таким как в шаблоне wix насыщенным и блестящем вообщем пишите ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
требуется изготовление сервиса активной рекламы или готовый скрипт , но с установкой на него моего дизайна . функционал букса и модули должны быть как на wmrfast.comВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужно написать или установить имеющиеся у вас модули на сайт . 1) сёрфинг- как на буксах 2) выполнение заданий - тоже букс о третьем поговорим если сможете сделать первые 2)) также надо будет кошельки и счета в личных кабинетах, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад