Букс- сервис активной рекламы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки83 просмотра

 требуется изготовление   сервиса активной рекламы или готовый скрипт , но с установкой на него моего дизайна . 

функционал букса и модули должны быть как на wmrfast.com

9 лет назад
stasyc999
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров