Букс- сервис активной рекламы

Что сейчас есть, заказчику возможность создать проект, исполнителю оставить заявку, нету возможности выбрать исполнителя нужно сделать, после создания проекта он сразу отображается на сайте хотя в админки попадает на модерацию нужно скрыть проект до одобрения ...