Здравствуйте! Перерыл рунет - один шлак или муть 2006 года, не рабочая. Нужен человек, который напишет или найдет и установит рабочий скриптик вывода баннера размером 600x400 пикселей (jpg или ...
Доработка фриланс биржи
Что сейчас есть, заказчику возможность создать проект, исполнителю оставить заявку, нету возможности выбрать исполнителя нужно сделать, после создания проекта он сразу отображается на сайте хотя в админки попадает на модерацию нужно скрыть проект до одобрения его модератором, подключена платежка робокасса, нужно сделать безопасную сделку и возможность удерживать процент с исполнителя.
Заявки фрилансеров
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