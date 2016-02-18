Доработка фриланс биржи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Что сейчас есть, заказчику возможность создать проект, исполнителю оставить заявку, нету возможности выбрать исполнителя нужно сделать, после создания проекта он сразу отображается на сайте хотя в админки попадает на модерацию нужно скрыть проект до одобрения его модератором, подключена платежка робокасса, нужно сделать безопасную сделку и возможность удерживать процент с исполнителя.

9 лет назад
ivanov456
Иван 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров