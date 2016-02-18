Отключить удаление нужных мне тегов в ск едитор, опенкарт

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Ск едитор изменяет такой текст

 

  • на такой

          

      •         &nb sp;

          

      •         &nb sp;

          

      •         &nb sp;

          

      •         &nb sp;

    (nbsp слитно, просто тут редактор делает из него пробел)

    нужно чтобы не удалял

    Opencart
    9 лет назад
    Alexlife77
    Алексей 
    45 лет
    14 лет в сервисе
    Был
    год назад

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