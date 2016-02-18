Нужна копия лендинга. (Задание для студии)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок135 просмотров

Необходимо в кратчайшие сроки 1-2дня скопировать лендинг.

вот скриншот http://take.ms/2ChoY

Уникализировать все тексты - это обязательно

Адаптивная верстка и все остальное (всплывающие окна) - должно работать.

оплата - договорная (за срочность доплатим)

Сроки - 1день (24 часа)

9 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

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