На сайте есть модуль выбора ткани у дивана http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod/divan-uglovoi-kormak . Необходимо во всплывающем окне при нажатии на цифру категории (там 1, 2, 3 и т.д.) чтобы "Цена с учетом ткани за диван" тоже менялась. Сейчас меняется ...
Нужна копия лендинга. (Задание для студии)
Необходимо в кратчайшие сроки 1-2дня скопировать лендинг.
вот скриншот http://take.ms/2ChoY
Уникализировать все тексты - это обязательно
Адаптивная верстка и все остальное (всплывающие окна) - должно работать.
оплата - договорная (за срочность доплатим)
Сроки - 1день (24 часа)
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