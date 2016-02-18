Есть сайт на Drupal 7 и шаблоне Bootstrap Barrio. Сейчас пункт меню с подпунктами при наведении мыши разворачивается, и при клике, соответственно, происходит переход по ссылке. Всё здорово, но при использовании сайта ...
Коррекция jquery скриптов
Нужно подправить qjuery скрипты на сайте bleskavto.kiev.ua
1. Слайдер owlcarousel
В готовом слайдере сделать слайдшоу с progressBar
http://owlgraphic.com/owlcarousel/demos/progressBar.html
2. Стреклочки Следующая и Предыдущая
На основании самого верхнего меню нужно сделать навигацию (стрелочки) для тела страницы.
Появляются стрелочки при ширине браузера больше 1020 пкс и высоте больше чем 1200 пкс от начала страницы.
Размещаются стрелки слева и справа от текста по середине.
Стрелочки Следующая и Предыдущая являются ссылками и берутся из верхнего меню сайта. (по списку id="menu_nav")
Если страница текущая есть в меню, то берем соответсвенно предыдущую и следующую со списка. (см. menu.png)
При событии onMouseOver появляется popup с картиной (см. arrows.png), а на onMouseOut исчезает.
Если нет следующей страницы, то по-умолчанию ставим - "Нанопокрытия" (из меню)
Если нет предыдущей страницы, то по-умолчанию ставим - "Полировка кузова" (из меню)
Кроссбраузерность ИЕ7+
Оплата по факту WMZ или на карту ПриватБанка
Заявки фрилансеров
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