Коррекция jquery скриптов

Нужно подправить qjuery скрипты на сайте bleskavto.kiev.ua

1. Слайдер owlcarousel

В готовом слайдере сделать слайдшоу с progressBar

http://owlgraphic.com/owlcarousel/demos/progressBar.html

2. Стреклочки Следующая и Предыдущая

На основании самого верхнего меню нужно сделать навигацию (стрелочки) для тела страницы.

Появляются стрелочки при ширине браузера больше 1020 пкс и высоте больше чем 1200 пкс от начала страницы.

Размещаются стрелки слева и справа от текста по середине.

Стрелочки Следующая и Предыдущая являются ссылками и берутся из верхнего меню сайта. (по списку id="menu_nav")

Если страница текущая есть в меню, то берем соответсвенно предыдущую и следующую со списка. (см. menu.png)

При событии onMouseOver появляется popup с картиной (см. arrows.png), а на onMouseOut исчезает.

Если нет следующей страницы, то по-умолчанию ставим - "Нанопокрытия" (из меню)

Если нет предыдущей страницы, то по-умолчанию ставим - "Полировка кузова" (из меню)

Кроссбраузерность ИЕ7+

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