Доработка сайта на модх

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Нужно внести небольшие изменения на сайт

Настроить категории, которые работают некорректно (не публикуется в них материал новый)

Настроить вид поиска и главную страницу

Более детально в ТЗ

9 лет назад
Elinkas
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров