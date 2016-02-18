Есть сайт на Drupal 7 и шаблоне Bootstrap Barrio. Сейчас пункт меню с подпунктами при наведении мыши разворачивается, и при клике, соответственно, происходит переход по ссылке. Всё здорово, но при использовании сайта ...
Программа аналитики спортивных событий
Написать программу аналитики спортивных событий на основе информации сайта myscore.
Имеется несколько проверенных в ручную, и работающих схем. Множество времени уходит на аналитику. Для начальных скриптов можно использовать активно приносящую прибыль схему. При положительном результате, улучшение программы и постоянный заработок администрирования.
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