Апгрейд сайта

На сайте есть модуль выбора ткани у дивана http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod/divan-uglovoi-kormak . Необходимо во всплывающем окне при нажатии на цифру категории (там 1, 2, 3 и т.д.) чтобы "Цена с учетом ткани за диван" тоже менялась. Сейчас меняется ...