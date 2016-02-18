Здравствуйте! Перерыл рунет - один шлак или муть 2006 года, не рабочая. Нужен человек, который напишет или найдет и установит рабочий скриптик вывода баннера размером 600x400 пикселей (jpg или ...
Апгрейд сайта
Действующий сайт на WP - надо поменять структуру и добавить функции мультимедиа. графика остается, хост остается. желательно быстро. бюджет предлагайте.
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