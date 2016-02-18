Апгрейд сайта

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Действующий сайт на WP - надо поменять структуру и добавить функции мультимедиа. графика остается, хост остается. желательно быстро. бюджет предлагайте.

WordPress
9 лет назад
checkyour
Орлов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад