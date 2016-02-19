Здравствуйте! Перерыл рунет - один шлак или муть 2006 года, не рабочая. Нужен человек, который напишет или найдет и установит рабочий скриптик вывода баннера размером 600x400 пикселей (jpg или ...
Парсер сайта
Нужен парсер сайта http://www.dvsavto.ru/. Парсер получает на вход урл, проходит по ссылкам, и собирает товары. На выходе нужно получить таблицу Mysql с полями - название товара, каталожный номер, цена, ссылка на фото.
Заявки фрилансеров
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