Парсер сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок181 просмотр

Нужен парсер сайта http://www.dvsavto.ru/. Парсер получает на вход урл, проходит по ссылкам, и собирает товары. На выходе нужно получить таблицу Mysql с полями - название товара, каталожный номер, цена, ссылка на фото.

MySQL
9 лет назад
mikohan
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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