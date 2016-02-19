Расчёт стоимости дизайна путеводителя (flash)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки168 просмотров

Необходимо рассчитать стоимость проекта на дизайн путеводителя, который хочет разработать компания для своих сотрудников.  

Формат: flash с анимацией  

Подробности обсудим по скайпу.  

Кандидата выберу сам из заявок. 

Планируемая стоимость часа 350р.  

Требования:  

- обязательно наличие качественного портфолио у Вас по теме проекта.  

Ждем откликов.  

Спасибо за внимание! 

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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